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«Ожидайте увидеть тот же состав». Макки — о предполагаемых лидерах в WTA-туре в 2027 году

«Ожидайте увидеть тот же состав». Макки — о предполагаемых лидерах в WTA-туре в 2027 году
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Рик Макки, бывший тренер победительницы 23 турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, предположил, кто из игроков в WTA-туре будет доминировать в 2027 году.

«2027 год в WTA-туре будет непредсказуемым и напряжённым, поскольку гибкость — это главное. Никто не является явным фаворитом, способным доминировать, но ожидайте увидеть тот же состав участников: Рыбакина, Соболенко, Гауфф, Пегула, Андреева, играющие в «музыкальные стулья», и Йович, которая появится лишь на короткое время, но закрепится на постоянной основе. «Филиппинская машина» несколько раз выступит в качестве приглашённой звезды, и если её подача будет биомеханически перестроена и станет настоящим оружием, то она обязательно окажется в числе лидеров», — написал Макки в социальных сетях.

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