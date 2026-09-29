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Карлос Алькарас признался, что ему не хватает матчей против Янника Синнера

Карлос Алькарас признался, что ему не хватает матчей против Янника Синнера
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что ему не хватает матчей против первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, и пожелал спортсмену скорейшего восстановления.

«Впереди важные турниры, на которых я хочу хорошо выступить. Конечно, желаю Яннику скорейшего восстановления — надеюсь, вскоре снова увижу его в туре. Честно говоря, мне и самому не хватает матчей против него, так что посмотрим, удастся ли сыграть как можно скорее», — сказал Алькарас в интервью Super Tennis.

Последнее выступление 25-летнего Янника Синнера перед травмой было в финале Уимблдона летом этого года. Там итальянец обыграл вторую ракетку мира Александра Зверева (Германия).

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