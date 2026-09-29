Карлос Алькарас признался, что ему не хватает матчей против Янника Синнера

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что ему не хватает матчей против первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, и пожелал спортсмену скорейшего восстановления.

«Впереди важные турниры, на которых я хочу хорошо выступить. Конечно, желаю Яннику скорейшего восстановления — надеюсь, вскоре снова увижу его в туре. Честно говоря, мне и самому не хватает матчей против него, так что посмотрим, удастся ли сыграть как можно скорее», — сказал Алькарас в интервью Super Tennis.

Последнее выступление 25-летнего Янника Синнера перед травмой было в финале Уимблдона летом этого года. Там итальянец обыграл вторую ракетку мира Александра Зверева (Германия).