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Макки — о Гауфф: к 2027 году Кори возглавит мировой рейтинг. Она только в начале пути

Макки — о Гауфф: к 2027 году Кори возглавит мировой рейтинг. Она только в начале пути
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Известный тренер Рик Макки высказался о перспективах двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Кори Гауфф.

«Уровень самоотдачи Кори просто исключительный, и именно это помогает ей выходить на новый уровень. Она добилась невероятных успехов в столь юном возрасте, а теперь, когда она наладила подачу, её уже ничто не остановит. К 2027 году Кори возглавит мировой рейтинг, но самое главное — она только в начале своего пути», — написал Макки в социальных сетях.

В 2026 году Кори Гауфф выиграла турнир категории WTA-1000 в Цинциннати, США. На мэйджорах американка на Australian Open дошла до 1/4 финала, на «Ролан Гаррос» — до третьего круга, на Уимблдоне и US Open завершила борьбу в полуфинале.

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