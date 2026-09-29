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Ренне Стаббс рассказала, почему не следит за Кубком Лэйвера

Ренне Стаббс рассказала, почему не следит за Кубком Лэйвера
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс объяснила, почему не следит за Кубком Лэйвера.

«Одна из причин, почему мне не очень нравится смотреть Кубок Лэйвера, заключается в том, что мне всё равно. Это, по сути, показательный матч. Да, они «хотят победить», потому что им нравится этот маленький момент в конце, но на самом деле мне всё равно, кто победит, потому что это ничего не значит.

Поэтому я его не смотрю. Если они хотят продолжать это делать, и это приносит им кучу денег, и игроки тоже зарабатывают деньги, ну и ладно. Но я не хочу говорить об этом в подкасте, потому что, мне кажется, это не имеет значения.

Я подумала, если бы здесь были женщины… что было бы самым захватывающим на Открытом чемпионате США? Это был бы смешанный парный разряд. Задумалась об этом и подумала, что, безусловно, кто-то из телевизионных площадок, ATP или WTA должен собраться вместе.

Кубок Хопмана был невероятно популярен в Австралии. Представьте, если бы лучшие игроки в одиночном разряде как среди мужчин, так и среди женщин соревновались лицом к лицу в Америке и Европе. В одной команде были бы Кори Гауфф, Джессика Пегула, а также Рыбакина и Соболенко», — приводит слова Стаббс Tennis Head.

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