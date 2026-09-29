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«Просто хочу бороться». Чжэн Циньвэнь — о настрое на турнир WTA-1000 в Пекине

«Просто хочу бороться». Чжэн Циньвэнь — о настрое на турнир WTA-1000 в Пекине
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Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь поделилась настроем на предстоящий турнир категории WTA-1000 в Пекине.

— Как проходит ваша подготовка к турниру? Чего вы ждёте от этой недели?
— Пока подготовка проходит отлично. Я просто хочу показывать свой теннис в каждом матче, а дальше посмотрим, что получится.

— В Нью-Йорке вы провели отличный турнир и наверняка хотите развить этот успех. Чего вы рассчитываете добиться на оставшихся турнирах сезона?
— Конечно, на US Open у меня было много хороших матчей. Но сейчас начинается новый турнир WTA-1000 в Пекине.

Думаю, будет непросто, потому что сейчас я по-прежнему в 50-х строчках рейтинга. Мне ещё предстоит провести много матчей. И я всё ещё хочу выиграть много матчей.

Как я уже говорила, я просто хочу бороться в каждой встрече, не оказывать на себя слишком большое давление и посмотреть, что получится в этом году на China Open, — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

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