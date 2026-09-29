Сэм Куэрри объяснил, почему считает Кубок Лэйвера не просто показательным турниром

Бывший теннисист, победитель 15 турниров АТР американец Сэм Куэрри рассказал, почему не считает Кубок Лэйвера просто показательным турниром.

«Это невероятное событие. Я знаю, что некоторые говорят: «О, это всего лишь показательный матч». Но это не так. Если вы придёте на мероприятие, посмотрите, вы почувствуете это на стадионе.

Игроки хотят победить, участие в этом турнире сопряжено с напряжением и престижем, и это было заметно с самого начала», — приводит слова Куэрри Tennis Head.

В 2026 году команда Европы одержала победу на Кубке Лэйвера, обыграв команду мира со счётом 13:5. Мероприятие прошло в Лондоне с 25 по 27 сентября.