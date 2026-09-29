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Сэм Куэрри объяснил, почему считает Кубок Лэйвера не просто показательным турниром

Сэм Куэрри объяснил, почему считает Кубок Лэйвера не просто показательным турниром
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Бывший теннисист, победитель 15 турниров АТР американец Сэм Куэрри рассказал, почему не считает Кубок Лэйвера просто показательным турниром.

«Это невероятное событие. Я знаю, что некоторые говорят: «О, это всего лишь показательный матч». Но это не так. Если вы придёте на мероприятие, посмотрите, вы почувствуете это на стадионе.

Игроки хотят победить, участие в этом турнире сопряжено с напряжением и престижем, и это было заметно с самого начала», — приводит слова Куэрри Tennis Head.

В 2026 году команда Европы одержала победу на Кубке Лэйвера, обыграв команду мира со счётом 13:5. Мероприятие прошло в Лондоне с 25 по 27 сентября.

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