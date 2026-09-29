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«Всегда присутствует». Циньвэнь — о давлении во время азиатской серии турниров

«Всегда присутствует». Циньвэнь — о давлении во время азиатской серии турниров
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Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, что чувствует дополнительное давление во время азиатской серии турниров.

— Насколько сложно для Вас выступать на турнирах в Китае? Мы видим, какую любовь Вы получаете от болельщиков. Янник [Синнер], например, как итальянец всегда говорит, что во время игры в Италии дни кажутся бесконечными: матчи, тренировки, общение со СМИ. Насколько тяжело хорошо выступать перед публикой, которая вас очень любит, и при этом проводить такие длинные дни?
— Думаю, главная сложность — найти баланс между тренировками и решением вопросов, связанных со всеми спонсорскими мероприятиями.

В Китае, у меня много болельщиков. Конечно, они ждут от меня хороших результатов здесь. Поэтому я, как и они, действительно хочу хорошо выступить на China Open. Это тоже создаёт дополнительное давление.

Как я уже говорила, я не хочу оказывать на себя лишнее давление, но во время азиатской серии оно всё равно всегда присутствует, — сказала Циньвэнь на пресс-конференции турнира WTA-1000 в Пекине.

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