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«Восстановила психическое и физическое здоровье». Арина Соболенко — после US Open — 2026

«Восстановила психическое и физическое здоровье». Арина Соболенко — после US Open — 2026
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о восстановлении после поражения в финале US Open — 2026.

— Турниры «Большого шлема» в этом году завершились. Чего вы надеетесь добиться от азиатской серии турниров, учитывая, что мэйджоры закончились?
— Честно говоря, я очень рада сыграть на последних, не знаю, наверное, трёх турнирах года. На Открытом чемпионате США я почувствовала себя здоровее и сильнее. Поэтому получила огромное удовольствие от игры в теннис. Вернулась к своему привычному настрою. Физически я стала лучше.

Очень взволнована. Мне кажется, что середина сезона — нет, скорее, мне так кажется — прошла не очень хорошо. У меня были небольшие проблемы с разными вещами. На US Open я снова начала получать удовольствие от тенниса, потому что, так сказать, восстановила психическое и физическое здоровье.

Сейчас я чувствую себя более отдохнувшей. Мне немного грустно, что мы находимся в заключительной части сезона. Поэтому с нетерпением жду возможности сыграть больше матчей, показать свой теннис, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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