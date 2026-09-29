Чжэн Циньвэнь: нынешнее место в рейтинге WTA — не тот уровень, которого я заслуживаю

Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь считает, что способна подняться выше своей лучшей в карьере позиции в рейтинге WTA. Наивысшее место представительницы Китая в мировом рейтинге — четвёртое.

— Вы занимали четвёртое место в мировом рейтинге. После всех взлётов и спадов этого сезона насколько рейтинг важен для вас сейчас?

— Я понимаю, почему он сейчас такой. Если бы не операция, я могла бы продолжать подниматься выше. Но операция остановила мой прогресс. Мне пришлось в каком-то смысле начать всё с нуля.

Сейчас рейтинг для меня — это просто цифра. Конечно, он отражает то, что я сделала за последний год. Я знаю, на что способна. Моё нынешнее место в рейтинге WTA — не тот уровень, которого я заслуживаю. Конечно, я верю, что могу подняться выше.

Как вы сказали, моя лучшая позиция — четвёртая. Я всё ещё верю, что могу добиться гораздо большего. Мне очень интересно увидеть, чего я смогу достичь в будущем.

Я знаю это внутри себя, но должна доказать это, — сказала Циньвэнь на пресс-конференции турнира WTA-1000 в Пекине.