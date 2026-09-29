Алина Корнеева снялась с турнира WTA-1000 в Пекине из-за травмы

69-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине, Китай. Об этом сообщается на сайте организации. На старте соревнований Корнеева должна была сыграть с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.

Причиной отказа Корнеевой от участия указана травма бедра. Ранее на турнире WTA-250 в Сеуле Алина в полуфинале снялась с матча против австралийки Майи Джойнт по ходу второго сета. Встреча завершилась со счётом 2:6, 0:1.

Турнир в Пекине пройдёт с 30 сентября по 11 октября. Действующей чемпионкой соревнований является американка Аманда Анисимова, которая досрочно завершила сезон-2026 из-за травмы запястья.