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Алина Корнеева снялась с турнира WTA-1000 в Пекине из-за травмы

Алина Корнеева снялась с турнира WTA-1000 в Пекине из-за травмы
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69-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине, Китай. Об этом сообщается на сайте организации. На старте соревнований Корнеева должна была сыграть с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.

Пекин (ж). 1-й круг
29 сентября 2026, вторник. 12:00 МСК
Виктория Голубич
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Отменён
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

Причиной отказа Корнеевой от участия указана травма бедра. Ранее на турнире WTA-250 в Сеуле Алина в полуфинале снялась с матча против австралийки Майи Джойнт по ходу второго сета. Встреча завершилась со счётом 2:6, 0:1.

Турнир в Пекине пройдёт с 30 сентября по 11 октября. Действующей чемпионкой соревнований является американка Аманда Анисимова, которая досрочно завершила сезон-2026 из-за травмы запястья.

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