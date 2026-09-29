15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Как выступать на пятом ТБШ». Циньвэнь — о важности для неё турниров в Китае

«Как выступать на пятом ТБШ». Циньвэнь — о важности для неё турниров в Китае
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь заявила, что домашние турниры в Китае имеют для неё такую же значимость, как и турниры «Большого шлема».

«Для меня играть в Китае — это как выступать на пятом турнире «Большого шлема». Они одинаково важны. Конечно, я хочу показать очень хороший результат перед соотечественниками.

Да, у меня есть дополнительное давление. Но в то же время я получаю дополнительную поддержку от всех болельщиков, так что мне не на что жаловаться.

Здесь мне предоставили очень хороший тренировочный корт, поэтому я могу спокойно уделять время подготовке.

Я очень хочу добиться лучшего результата здесь, в Китае. Два года назад мне это не удалось. Я была близка к цели, но всё ещё не достигла её», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции турнира WTA-1000 в Пекине.

Материалы по теме
«Восстановила психическое и физическое здоровье». Арина Соболенко — после US Open — 2026
Комментарии