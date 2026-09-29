«Чувствую себя отдохнувшей. Мне хочется играть». Соболенко — об азиатской серии турниров

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о готовности к азиатской серии турниров.

— Если сравнивать с предыдущими годами, всегда ли вы подходили к азиатской серии турниров в такой хорошей физической форме и такой свежей? Не хочется называть это чем-то совершенно новым, но чувствуете ли вы, что это своего рода обновление?

— Надо сказать, что раньше мои сезоны были более стабильными. Играла много матчей. Так что, чтобы попасть в Китай, даже в прошлом году мне приходилось участвовать только в одном турнире, потому что я была физически не готова. Я еле дотянула до конца сезона. В этот раз, поскольку я сыграла не так много матчей, чувствую себя отдохнувшей. Мне хочется играть, — сказала Соболенко на пресс-конференции.