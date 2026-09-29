«Поставила галочку напротив этого пункта». Соболенко — об участии в шоу Vogue World

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об участии в шоу Vogue World в Милане. Теннисистка в образе от Gucci by Demma прошла по подиуму вместе с другими моделями.

— Мне интересно узнать о ваших впечатлениях от поездки в Милан. Помогает ли участие в подобных мероприятиях поддерживать баланс в жизни?

— Я люблю мир моды. Мне нравится пробовать что-то новое. Выход на подиум был одним из моих давних мечтаний. Чувствую, что поставила галочку напротив этого пункта. Я получила огромное удовольствие. Такой опыт действительно помогает мне в работе: сохранять свежесть восприятия, энтузиазм… не знаю, просто любить своё дело. Скажем так.

В Милане было здорово. Было много тренировок, а потом — события, связанные с модой, много пиццы и пасты, вкусная еда. Я отлично провела там неделю.

— Вы упоминали, что в Милане вам пришлось много тренироваться. Расскажите об этом подробнее. Что именно нужно было делать, чтобы научиться ходить по подиуму?

— Нет-нет. Под тренировками я имела в виду теннис, — сказала Соболенко на пресс-конференции.