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Чжэн Циньвэнь рассказала, какие улучшения увидела в своей игре в этом сезоне

Чжэн Циньвэнь рассказала, какие улучшения увидела в своей игре в этом сезоне
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Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, какие улучшения в своей игре увидела в этом сезоне.

— Какое самое большое улучшение вы видите в своей игре в этом сезоне? И на чём хотите сосредоточиться на турнире WTA-1000 в Пекине?
— Я стала стабильнее играть с задней линии. Когда принимаю решения и выбираю варианты действий, я мыслю более ясно. Внимательнее отношусь к своим действиям на корте.

Конечно, есть ещё над чем работать. Я хотела бы улучшить процент первой подачи. Моя первая подача достаточно мощная, но мне нужно прибавить в её стабильности, — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

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