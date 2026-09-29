Даниил Медведев — Андрей Рублёв: онлайн-трансляция финала в Ханчжоу началась

Сегодня, 29 сентября, на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, стартовал финальный матч, где чемпион US Open — 2026, шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречается с соотечественником Андреем Рублёвым, занимающим 24-е место в мировом рейтинге.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёва и Медведева. Счёт личных встреч 7-2 в пользу Даниила.

Финал в Ханчжоу станет седьмым в истории финалом турнира ATP, в котором примут участие два российских теннисиста. Последний на данный момент российский финал турнира АТР состоялся в 2023 году на «пятисотнике» в Дубае между Медведевым и Рублёвым – Даниил