«Не смотреть на людей». Соболенко — о том, какие советы ей дали модели перед шоу в Милане

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие советы получила от моделей перед шоу Vogue World в Милане.

— Для выхода на подиум тоже нужна практика. Я была очень зажата. Пришлось написать подругам-моделям: «Так, девчонки, скиньте мне в одном сообщении весь ваш жизненный опыт. Мне нужно всё сделать как надо».

— Какой самый лучший совет ты получила от своих подруг-моделей?

— Честно говоря, советов было очень много. Наверное, самый лучший из них — не смотреть людям в лицо. Просто получай удовольствие. Не знаю даже.

Были разные советы, например, о том, как ходить по подиуму. Думаю, главный заключался в том, чтобы не смотреть на людей, иначе можно отвлечься и замереть. Я просто шла и старалась дойти до конца (улыбается), — сказала Соболенко на пресс-конференции.