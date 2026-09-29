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«Спрошу у Циньвэнь, куда стоит сходить». Соболенко — о том, что хотела бы увидеть в Пекине

«Спрошу у Циньвэнь, куда стоит сходить». Соболенко — о том, что хотела бы увидеть в Пекине
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, есть ли места, которые она хотела бы посетить в Пекине.

— Вы приехали в Пекин — как вам здесь играется? Есть ли места, которые вы хотели бы посетить, или блюда, которые хотите попробовать?
— Мне очень нравится в Пекине. Даже не знаю… Кажется, здесь столько всего интересного. Но, честно говоря, времени не так уж много. К тому же мне кажется, что мы живём довольно далеко от центра.

Но думаю, что выберусь за покупками (улыбается). А ещё, наверное, спрошу у Циньвэнь, куда стоит сходить. Мне кажется, её рекомендациям можно доверять, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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