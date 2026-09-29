«Так я смогу заставить их замолчать». Циньвэнь — о негативных комментариях в её сторону

Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, как относится к негативным комментариям в интернете в её сторону.

— Вы говорили, что не хотите слышать негатив в интернете. Как во время тура вам удаётся сохранять такое психологическое равновесие?

— Во-первых, в интернете есть как хорошие отклики, так и плохие комментарии. Во-вторых, мне нужно научиться принимать любые комментарии и быть терпимой к ним. Конечно, невозможно всё время находиться на вершине.

Если кому-то приятно писать негативные комментарии — это не имеет для меня значения, потому что в конечном счёте именно я выхожу на корт и играю матчи. Если люди смогут проявлять достаточно человечности, конечно, мне будет приятно слышать их мнение.

Но самое важное для меня — выигрывать матчи. Так я смогу заставить замолчать всех этих негативных комментаторов, — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.