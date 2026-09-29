«Люди всё равно будут тебя судить». Соболенко — о критике за активность в соцсетях

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, считает ли, что игрока может отвлекать от спорта активность в социальных сетях.

— Мне кажется, в наши дни люди очень предвзято относятся к игрокам, которые активно используют социальные сети, особенно когда они не очень хорошо выступают на корте. Как вы думаете, есть ли какая-либо связь между активностью в социальных сетях и хорошими игровыми качествами? Отвлекает ли это игрока от концентрации или между ними нет никакой связи?

— Всё в порядке. Мне кажется, люди судят о других, основываясь на собственных чувствах. Это не имеет к нам никакого отношения. Если они думают, что сами не смогли бы этого сделать, это не значит, что мы не можем.

Для меня это никак не связано с социальными сетями. Люди думают: «Окей, она сидит в социальных сетях, но не тренируется». На самом деле, ты проводишь там, не знаю, 30 минут в день.

Не понимаю, как это может отвлекать. Если вам это нравится, если вы получаете от этого удовольствие, если вы хотите делиться собой в социальных сетях, вы должны это делать.

Я нахожусь на той стадии, когда люди всё равно будут тебя судить. Она активна или нет. Она такая-то и такая-то. Как будто ты никогда не будешь достаточно хороша для людей. Я думаю: а зачем мне вообще о них заботиться? Мне наплевать (улыбается), — сказала Соболенко на пресс-конференции.