Медведев — Рублёв: Даниил выиграл стартовый сет финала турнира ATP-250 в Ханчжоу

Сегодня, 29 сентября, на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, проходит финальный матч, где чемпион US Open — 2026, шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев играет с соотечественником Андреем Рублёвым, занимающим 24-е место в мировом рейтинге. Медведев выиграл стартовый сет со счётом 7:5. Теннисисты провели на корте 52 минуты.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёва и Медведева. Счёт личных встреч 7-2 в пользу Даниила.

Финал в Ханчжоу — седьмой в истории финал турнира ATP, в котором принимают участие два российских теннисиста. Ранее российский финал турнира АТР состоялся в 2023 году на «пятисотнике» в Дубае между Медведевым и Рублёвым – Даниил стал его победителем (6:2, 6:2).