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Медведев — Рублёв: Даниил выиграл стартовый сет финала турнира ATP-250 в Ханчжоу

Медведев — Рублёв: Даниил выиграл стартовый сет финала турнира ATP-250 в Ханчжоу
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Сегодня, 29 сентября, на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, проходит финальный матч, где чемпион US Open — 2026, шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев играет с соотечественником Андреем Рублёвым, занимающим 24-е место в мировом рейтинге. Медведев выиграл стартовый сет со счётом 7:5. Теннисисты провели на корте 52 минуты.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёва и Медведева. Счёт личных встреч 7-2 в пользу Даниила.

Финал в Ханчжоу — седьмой в истории финал турнира ATP, в котором принимают участие два российских теннисиста. Ранее российский финал турнира АТР состоялся в 2023 году на «пятисотнике» в Дубае между Медведевым и Рублёвым – Даниил стал его победителем (6:2, 6:2).

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