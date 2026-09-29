«Я принимала неверные решения». Циньвэнь — о восстановлении после операции на локте

Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь считает, что уделила недостаточно внимания восстановлению после операции, так как торопилась вернуться на турниры.

«Рано или поздно мне всё равно пришлось бы пройти через такую операцию. После неё, во время восстановления, из-за недостаточного понимания процесса реабилитации, недостаточного количества консультаций с врачами и советов разных специалистов я принимала неверные решения в этот период.

Травмы — обычное дело для всех игроков. Самое важное после травмы — понять, как восстановиться как можно быстрее.

Если подводить итоги прошлого года, я слишком торопилась, мне очень хотелось играть матчи. Врач говорил, что я могу участвовать в тех турнирах. Но после них состояние ухудшилось, и на восстановление ушло больше времени», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.