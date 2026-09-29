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Алехандро Давидович-Фокина — Хуберт Хуркач: результат матча 29 сентября, счёт 2:0, финал турнира в Чэнду

Алехандро Давидович-Фокина стал чемпионом турнира ATP-250 в Чэнду, обыграв Хуберта Хуркача
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28-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина стал победителем турнира категории ATP-250 в Чэнду, Китай. В финальном матче он обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача (41-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (9:7).

Чэнду. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:10 МСК
Хуберт Хуркач
41
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 7
6 		7 9
         
Алехандро Давидович-Фокина
28
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Давидович-Фокина восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Хуркача 17 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Турнир в Чэнду проходил с 23 по 29 сентября. Победителем соревнований в 2025 году был представитель Чили Алехандро Табило, который в финальном матче одолел итальянского теннисиста Лоренцо Музетти.

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