Алехандро Давидович-Фокина стал чемпионом турнира ATP-250 в Чэнду, обыграв Хуберта Хуркача

28-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина стал победителем турнира категории ATP-250 в Чэнду, Китай. В финальном матче он обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача (41-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Давидович-Фокина восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Хуркача 17 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Турнир в Чэнду проходил с 23 по 29 сентября. Победителем соревнований в 2025 году был представитель Чили Алехандро Табило, который в финальном матче одолел итальянского теннисиста Лоренцо Музетти.