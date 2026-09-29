Даниил Медведев стал чемпионом турнира ATP-250 в Ханчжоу, обыграв Андрея Рублёва

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Ханчжоу. В матче за титул он обыграл соотечественника Андрея Рублёва (24-й в рейтинге) со счётом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Медведев 23 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Рублёва четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Для Медведева титул в Ханчжоу стал 24-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее он стал победителем турниров в Брисбене и Дубае.