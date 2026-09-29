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Даниил Медведев — Андрей Рублёв: результат матча 29 сентября, счёт 2:0, финал турнира в Ханчжоу

Даниил Медведев стал чемпионом турнира ATP-250 в Ханчжоу, обыграв Андрея Рублёва
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Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Ханчжоу. В матче за титул он обыграл соотечественника Андрея Рублёва (24-й в рейтинге) со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Медведев 23 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Рублёва четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Для Медведева титул в Ханчжоу стал 24-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее он стал победителем турниров в Брисбене и Дубае.

Календарь турнира в Ханчжоу
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