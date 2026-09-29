Даниил Медведев стал самым возрастным чемпионом ATP-турнира в этом сезоне

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (30 лет и 7 месяцев) стал самым возрастным победителем соревнования ATP в этом сезоне. Сегодня, 29 сентября, он выиграл турнир ATP-250 в Ханчжоу, Китай. В матче за титул он обыграл соотечественника Андрея Рублёва (24-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Для Медведева титул в Ханчжоу стал 24-м в карьере, 22-м на харде и третьим в сезоне. Ранее в 2026 году он стал победителем турниров ATP-250 Брисбене и ATP-500 в Дубае. 23 титула из 24 Медведев выиграл в разных городах – лишь в Дубае он побеждал дважды, в 2023-м и 2026-м.