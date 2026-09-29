Даниил Медведев в восьмой раз одержал победу в матче с Андреем Рублёвым

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в восьмой раз обыграл 24-й номер мирового рейтинга соотечественника Андрея Рублёва. В финальном матче турнира категории ATP-250 в Ханчжоу он обыграл Рублёва со счётом 7:5, 6:4.

Предыдущий матч между россиянами состоялся в 2023 году на Итоговом чемпионате ATP. Впервые на уровне тура теннисисты сыграли в 2019-м. До этого титул теннисисты разыгрывали лишь однажды — в Дубае в 2023-м. Он, как и два матча на ТБШ, остался за Медведевым.

Для Медведева титул в Ханчжоу стал 24-м в карьере, 22-м на харде и третьим в сезоне. Ранее в 2026 году он стал победителем турниров ATP-250 Брисбене и ATP-500 в Дубае.