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Даниил Медведев в восьмой раз одержал победу в матче с Андреем Рублёвым

Даниил Медведев в восьмой раз одержал победу в матче с Андреем Рублёвым
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Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в восьмой раз обыграл 24-й номер мирового рейтинга соотечественника Андрея Рублёва. В финальном матче турнира категории ATP-250 в Ханчжоу он обыграл Рублёва со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Предыдущий матч между россиянами состоялся в 2023 году на Итоговом чемпионате ATP. Впервые на уровне тура теннисисты сыграли в 2019-м. До этого титул теннисисты разыгрывали лишь однажды — в Дубае в 2023-м. Он, как и два матча на ТБШ, остался за Медведевым.

Для Медведева титул в Ханчжоу стал 24-м в карьере, 22-м на харде и третьим в сезоне. Ранее в 2026 году он стал победителем турниров ATP-250 Брисбене и ATP-500 в Дубае.

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