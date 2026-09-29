«Прости, что сегодня хорошо подавал». Медведев обратился к Рублёву после финала в Ханчжоу
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Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обратился к соотечественнику Андрею Рублёву после финала на турнире ATP-250 в Ханчжоу. Медведев победил Рублёва со счётом 7:5, 6:4.
Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
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24
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«После того, что мы говорили в Дубае, нам нет смысла повторяться. Очень рад видеть тебя в этом финале. По результатам мы, наверное, играем чуть хуже, чем раньше. Мы уже сыграли в финалах турниров категорий 500 и 250 — теперь пора замахнуться на «Мастерс». А лет через пять — и на «Большой шлем». Я рад видеть тебя в финале. Прости, что сегодня хорошо подавал. Надеюсь, мы сможем так же мощно завершить сезон», — сказал Медведев на церемонии награждения.
Комментарии
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