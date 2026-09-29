Даниил Медведев завоевал 24-й титул в карьере

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал 24-й титул ATP в карьере. Сегодня, 29 сентября, он выиграл турнир ATP-250 в Ханчжоу, Китай. В матче за титул он обыграл соотечественника Андрея Рублёва (24-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Титул в Ханчжоу также стал для Медведева 22-м на харде и третьим в сезоне. Ранее в 2026 году он стал победителем турниров ATP-250 Брисбене и ATP-500 в Дубае. Даниил выиграл 23 титула из 24 в разных городах – лишь в Дубае он побеждал дважды, в 2023-м и 2026-м. Кроме того, россиянин стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в этом сезоне.