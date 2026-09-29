Даниил Медведев завоевал 24-й титул в карьере
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал 24-й титул ATP в карьере. Сегодня, 29 сентября, он выиграл турнир ATP-250 в Ханчжоу, Китай. В матче за титул он обыграл соотечественника Андрея Рублёва (24-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
24
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Титул в Ханчжоу также стал для Медведева 22-м на харде и третьим в сезоне. Ранее в 2026 году он стал победителем турниров ATP-250 Брисбене и ATP-500 в Дубае. Даниил выиграл 23 титула из 24 в разных городах – лишь в Дубае он побеждал дважды, в 2023-м и 2026-м. Кроме того, россиянин стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в этом сезоне.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2026
-
17:37
-
17:35
-
17:26
-
17:17
-
16:57
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:44
-
16:39
-
16:16
-
15:57
-
15:44
-
15:36
-
15:31
-
15:23
-
15:20
-
15:04
-
14:42
-
14:38
-
14:38
-
14:23
-
14:22
-
13:55
-
13:52
-
13:38
-
13:33
-
13:30
-
13:19
-
13:16
-
13:00
-
12:34
-
12:30
-
12:22
-
12:00