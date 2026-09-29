15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев завоевал 24-й титул в карьере

Даниил Медведев завоевал 24-й титул в карьере
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал 24-й титул ATP в карьере. Сегодня, 29 сентября, он выиграл турнир ATP-250 в Ханчжоу, Китай. В матче за титул он обыграл соотечественника Андрея Рублёва (24-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Титул в Ханчжоу также стал для Медведева 22-м на харде и третьим в сезоне. Ранее в 2026 году он стал победителем турниров ATP-250 Брисбене и ATP-500 в Дубае. Даниил выиграл 23 титула из 24 в разных городах – лишь в Дубае он побеждал дважды, в 2023-м и 2026-м. Кроме того, россиянин стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в этом сезоне.

Материалы по теме
Медведев — самый возрастной чемпион сезона! Он победил Рублёва в русском финале Ханчжоу
Медведев — самый возрастной чемпион сезона! Он победил Рублёва в русском финале Ханчжоу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android