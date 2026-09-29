Даниил Медведев завоевал третий титул в этом сезоне
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Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне. Сегодня, 29 сентября, он выиграл турнир ATP-250 в Ханчжоу, Китай. В матче за титул он обыграл 24-й номер мирового рейтинга соотечественника Андрея Рублёва. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|4
24
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Ранее в 2026 году он стал победителем турниров ATP-250 Брисбене и ATP-500 в Дубае.
Для Медведева титул в Ханчжоу стал 24-м в карьере и 22-м на харде. 23 титул