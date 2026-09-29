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Даниил Медведев завоевал третий титул в этом сезоне

Даниил Медведев завоевал третий титул в этом сезоне
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Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне. Сегодня, 29 сентября, он выиграл турнир ATP-250 в Ханчжоу, Китай. В матче за титул он обыграл 24-й номер мирового рейтинга соотечественника Андрея Рублёва. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Ранее в 2026 году он стал победителем турниров ATP-250 Брисбене и ATP-500 в Дубае.

Для Медведева титул в Ханчжоу стал 24-м в карьере и 22-м на харде. 23 титул