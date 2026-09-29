«За столько лет мы всего друг другу наговорили». Рублёв — Медведеву после финала в Ханчжоу

24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поздравил соотечественника Даниила Медведева с победой на турнире ATP-250 в Ханчжоу. В матче за титул Рублёв уступил Медведеву со счётом 5:7, 4:6.

«Прежде всего хочу сказать несколько слов Даниилу. Честно говоря, даже не знаю, что сказать. За столько лет мы уже столько всего друг другу наговорили… Так что не знаю, что ещё добавить. Просто хочу поздравить тебя и передать огромный привет всей твоей семье. Надеюсь, в будущем у нас будет ещё очень и очень много совместных памятных моментов. Поздравляю с титулом и желаю удачи в оставшейся части сезона», — сказал Рублёв на церемонии награждения.