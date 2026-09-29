Даниил Медведев завоевал первый титул с новым тренером Андреем Голубевым

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал первый титул вместе со своим новым тренером Андреем Голубевым. Сегодня, 29 сентября, он выиграл турнир категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. В финале Даниил обыграл соотечественника Андрея Рублёва, занимающего 24-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Медведев объявил о начале сотрудничества с бывшей 33-й ракеткой мира Андреем Голубевым в середине августа.

Для Медведева титул в Ханчжоу стал 24-м в карьере и 22-м на харде. 23 титула из 24 Медведев выиграл в разных городах – лишь в Дубае он побеждал дважды, в 2023-м и 2026-м. Кроме того, россиянин стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в этом сезоне.