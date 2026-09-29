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Даниил Медведев завоевал 24-й титул на 23 разных турнирах АТР

Даниил Медведев завоевал 24-й титул на 23 разных турнирах АТР
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Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал 24-й титул в карьере на 23 разных турнирах. Ранее россиянин обыграл в финале соревнований в Ханчжоу, Китай, соотечественника Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Медведев впервые в карьере стал чемпионом турнира в Ханчжоу. За время карьеры россиянин лишь дважды побеждал на одном и том же соревновании – на турнире в Дубае, ОАЭ, где Медведев становился чемпионом в 2023 году и в сезоне-2026.

Титул в Ханчжоу стал для Медведева третьим в сезоне. Ранее Даниил стал чемпионом турниров в Брисбене, Австралия, и Дубае, ОАЭ. Стоит отметить, что Медведев стал самым возрастным победителем турнира АТР-тура в сезоне.

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