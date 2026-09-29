Даниил Медведев завоевал 24-й титул на 23 разных турнирах АТР

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал 24-й титул в карьере на 23 разных турнирах. Ранее россиянин обыграл в финале соревнований в Ханчжоу, Китай, соотечественника Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:4.

Медведев впервые в карьере стал чемпионом турнира в Ханчжоу. За время карьеры россиянин лишь дважды побеждал на одном и том же соревновании – на турнире в Дубае, ОАЭ, где Медведев становился чемпионом в 2023 году и в сезоне-2026.

Титул в Ханчжоу стал для Медведева третьим в сезоне. Ранее Даниил стал чемпионом турниров в Брисбене, Австралия, и Дубае, ОАЭ. Стоит отметить, что Медведев стал самым возрастным победителем турнира АТР-тура в сезоне.