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Фото: разные эмоции Рублёва и Медведева после финала в Ханчжоу

Фото: разные эмоции Рублёва и Медведева после финала в Ханчжоу
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Сегодня, 29 сентября, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. В матче за титул он обыграл соотечественника Андрея Рублёва, который находится на 24-й строчке мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Эмоции Медведева после окончания матча:

Фото: Скриншот из трансляции

Эмоции Рублёва после окончания матча:

Фото: Скриншот из трансляции

Для Медведева титул в Ханчжоу стал 24-м в карьере и 22-м на харде. 23 титула из 24 Медведев выиграл в разных городах – лишь в Дубае он побеждал дважды, в 2023-м и 2026-м. Кроме того, россиянин стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в этом сезоне.

Рублёв является победителем 18 турниров ATP. Последний титул он завоевал в Бостаде (ATP-250) в июле 2026 года.

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