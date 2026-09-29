Фото: разные эмоции Рублёва и Медведева после финала в Ханчжоу

Сегодня, 29 сентября, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. В матче за титул он обыграл соотечественника Андрея Рублёва, который находится на 24-й строчке мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Эмоции Медведева после окончания матча:

Фото: Скриншот из трансляции

Эмоции Рублёва после окончания матча:

Фото: Скриншот из трансляции

Для Медведева титул в Ханчжоу стал 24-м в карьере и 22-м на харде. 23 титула из 24 Медведев выиграл в разных городах – лишь в Дубае он побеждал дважды, в 2023-м и 2026-м. Кроме того, россиянин стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в этом сезоне.

Рублёв является победителем 18 турниров ATP. Последний титул он завоевал в Бостаде (ATP-250) в июле 2026 года.