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Фото: Даниил Медведев получил трофей турнира АТР-250 в Ханчжоу

Фото: Даниил Медведев получил трофей турнира АТР-250 в Ханчжоу
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Победитель US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил чемпионский трофей турнира категории АТР-250 в Ханчжоу, Китай. В финале соревнований Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Фото: АТР

Фото: АТР

Титул в Ханчжоу стал для Медведева третьим в сезоне-2026. Ранее он стал победителем турниров ATP-250 Брисбене, Австралия, и ATP-500 в Дубае, ОАЭ.

Кроме того, титул турнира в Ханчжоу стал для Даниила 24-м в карьере и 22-м на харде. 23 титула из 24 Медведев выиграл в разных городах – лишь в Дубае он побеждал дважды, в 2023-м и 2026-м. Также россиянин стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в этом сезоне.

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