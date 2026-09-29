Фото: Даниил Медведев получил трофей турнира АТР-250 в Ханчжоу

Победитель US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил чемпионский трофей турнира категории АТР-250 в Ханчжоу, Китай. В финале соревнований Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:4.

Фото: АТР

Фото: АТР

Титул в Ханчжоу стал для Медведева третьим в сезоне-2026. Ранее он стал победителем турниров ATP-250 Брисбене, Австралия, и ATP-500 в Дубае, ОАЭ.

Кроме того, титул турнира в Ханчжоу стал для Даниила 24-м в карьере и 22-м на харде. 23 титула из 24 Медведев выиграл в разных городах – лишь в Дубае он побеждал дважды, в 2023-м и 2026-м. Также россиянин стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в этом сезоне.