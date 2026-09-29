Медведев сравнялся с Макинроем по количеству титулов на харде

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сравнялся с американцами Джоном Макинроем, Майклом Чангом и шведом Стефаном Эдбергом по количеству титулов на хардовом покрытии. Сегодня, 29 сентября, он выиграл 22-й хардовый турнир (ATP-250 в Ханчжоу, Китай). В финале Даниил обыграл соотечественника Андрея Рублёва, который занимает 24-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Теперь у Медведева, Макинроя, Чанга и Эдберга по 22 победы на хардовых турнирах. Лидером по этому показателю является сербский теннисист Новак Джокович. На его счету 74 титула.
Лидеры ATP по количеству титулов на харде (с 1968 года):
1. Новак Джокович — 74 титула;
2. Роджер Федерер — 71;
3. Андре Агасси — 46;
4. Джимми Коннорс — 43;
5. Пит Сампрас — 36;
6. Энди Маррей — 34;
7. Иван Лендл — 31;
8. Род Лейвер — 25;
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