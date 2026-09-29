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Петрова назвала общую проблему Медведева, Рублёва и Хачанова

Петрова назвала общую проблему Медведева, Рублёва и Хачанова
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Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась мнением о причинах спада в результатах россиян Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова, отметив высокий уровень конкуренции в современном мужском теннисе.

— В чём вы видите причины неудач Медведева, Рублёва и Хачанова в последние годы? Есть ли какая-то общая проблема, касающаяся всех троих?
— Причины неудач у каждого свои, но есть и общая проблема: психологическое выгорание и невероятно высокий уровень конкуренции, с которым они столкнулись.

Главная причина, почему все трое, несмотря на разные сложности, не могут вернуться на пик — это эра абсолютного доминирования Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

Они зажаты между ушедшей «Большой тройкой» и этими «теннисными монстрами», которые задали невероятный темп. Соперники уровня Медведева и Рублёва оказались в «ничейной земле», где топ-игроки нового поколения просто их переросли, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В среду в 10:00 мск читайте на «Чемпионате» лонгрид, посвящённый кризису в мужском российском теннисе.

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