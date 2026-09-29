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Даниил Медведев завоевал 22-й титул на хардовом покрытии

Даниил Медведев завоевал 22-й титул на хардовом покрытии
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Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал 22-й титул на харде, одержав победу в финале турнира АТР-250 в Ханчжоу, Китай, над соотечественником Андреем Рублёвым. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Титул в Ханчжоу стал для Медведева 24-м в карьере. В активе россиянина лишь два титула, которые он завоевал не на хардовом покрытии – в сезоне-2021 он стал чемпионом травяного турнира АТР-250 на Мальорке, Испания, а в 2023 году одержал победу на грунтовом «Мастерсе» в Риме.

Победа на турнире в Ханчжоу стала для Медведева третьей в сезоне-2026. Ранее россиянин завоевал титулы на турнирах в Брисбене, Австралия, и Дубае, ОАЭ.

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