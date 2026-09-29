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«Тяжело найти слова». Давидович-Фокина поделился эмоциями после победы в Чэнду

«Тяжело найти слова». Давидович-Фокина поделился эмоциями после победы в Чэнду
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28-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина поделился эмоциями после победы в финале турнира в китайском Чэнду над поляком Хубертом Хуркачем. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (9:7).

Чэнду. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:10 МСК
Хуберт Хуркач
41
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 7
6 		7 9
         
Алехандро Давидович-Фокина
28
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Прежде всего хочу поздравить Хуберта и его команду с этим выступлением на турнире. Он очень хорошо играл. Уверен, что очень скоро он поднимется на максимально высокую для себя позицию в рейтинге. Хуби, ты очень хорошо играешь. Поздравляю.

Мне тяжелой сейчас найти слова. Я пропустил три с половиной месяца из-за травмы. Эту победу я хочу посвятить всей своей команде, моей семье и моей жене. Это было непросто. Я просто хочу поблагодарить их. Они очень сильно меня поддерживали. Поддерживать меня каждый день было нелегко. Я провёл два месяца дома, а я очень активный человек… Думаю, вы можете представить, каково мне было. Но мы приложили много усилий, чтобы я вернулся ещё сильнее и смог показать свой лучший теннис.

Хочу выразить огромную благодарность всей своей команде и семье. Также хочу поблагодарить всех спонсоров, которые поддерживаю