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«Остаётся только продолжать тренироваться». Хуркач — о поражении в финале турнира в Чэнду

«Остаётся только продолжать тренироваться». Хуркач — о поражении в финале турнира в Чэнду
Комментарии

41-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал поражение в финале турнира АТР-250 в китайском Чэнду от испанца Алехандро Давидович-Фокины. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (6:9).

Чэнду. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:10 МСК
Хуберт Хуркач
41
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 7
6 		7 9
         
Алехандро Давидович-Фокина
28
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Прежде всего поздравляю Фоки. Отличный матч. Поздравляю тебя и твою команду с отличной работой. Это была прекрасная борьба. Ты показал невероятно высокий уровень. Мне остаётся только продолжать тренироваться. Также хочу поблагодарить организаторов турнира за то, что они сделали всё на высочайшем уровне, а также всех волонтёров и всех, кто