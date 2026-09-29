«Остаётся только продолжать тренироваться». Хуркач — о поражении в финале турнира в Чэнду

41-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал поражение в финале турнира АТР-250 в китайском Чэнду от испанца Алехандро Давидович-Фокины. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (6:9).

«Прежде всего поздравляю Фоки. Отличный матч. Поздравляю тебя и твою команду с отличной работой. Это была прекрасная борьба. Ты показал невероятно высокий уровень. Мне остаётся только продолжать тренироваться. Также хочу поблагодарить организаторов турнира за то, что они сделали всё на высочайшем уровне, а также всех волонтёров и всех, кто