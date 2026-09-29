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Арина Соболенко квалифицировалась на Итоговый турнир WTA — 2026

Арина Соболенко квалифицировалась на Итоговый турнир WTA — 2026
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. В 2026 году соревнования пройдут в Индиан-Уэллсе, США.

Ранее в финале турнира «Большого шлема» US Open — 2026 представительница Казахстана Елена Рыбакина одолела Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Елена возглавила мировой рейтинг и первой отобралась на Итоговый турнир.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Итоговый турнир WTA состоится в Индиан‑Уэллсе, США, с 8 по 15 ноября. Арина Соболенко принимала участие в пяти розыгрышах турнира, но ни разу не выигрывала титул. Действующей чемпионкой является Елена Рыбакина.

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