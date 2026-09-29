Арина Соболенко квалифицировалась на Итоговый турнир WTA — 2026

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. В 2026 году соревнования пройдут в Индиан-Уэллсе, США.

Ранее в финале турнира «Большого шлема» US Open — 2026 представительница Казахстана Елена Рыбакина одолела Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Елена возглавила мировой рейтинг и первой отобралась на Итоговый турнир.

Итоговый турнир WTA состоится в Индиан‑Уэллсе, США, с 8 по 15 ноября. Арина Соболенко принимала участие в пяти розыгрышах турнира, но ни разу не выигрывала титул. Действующей чемпионкой является Елена Рыбакина.