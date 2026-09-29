Арина Соболенко прокомментировала попадание на Итоговый турнир WTA — 2026

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после того, как узнала, что квалифицировалась на Итоговый турнир WTA — 2026.

«Вся тяжёлая работа, самоотдача, дисциплина и стабильность в итоге привели меня к этому невероятному результату. Я очень рада снова попасть на Итоговый турнир WTA и готова сделать последний рывок в сезоне», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Итоговый турнир WTA — 2026 пройдёт с 7 по 14 ноября в Индиан-Уэллсе, США. Соболенко стала второй теннисисткой, которая обеспечила себе участие в соревнованиях. Ранее на турнир квалифицировалась первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.