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Арина Соболенко прокомментировала попадание на Итоговый турнир WTA — 2026

Арина Соболенко прокомментировала попадание на Итоговый турнир WTA — 2026
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после того, как узнала, что квалифицировалась на Итоговый турнир WTA — 2026.

«Вся тяжёлая работа, самоотдача, дисциплина и стабильность в итоге привели меня к этому невероятному результату. Я очень рада снова попасть на Итоговый турнир WTA и готова сделать последний рывок в сезоне», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Итоговый турнир WTA — 2026 пройдёт с 7 по 14 ноября в Индиан-Уэллсе, США. Соболенко стала второй теннисисткой, которая обеспечила себе участие в соревнованиях. Ранее на турнир квалифицировалась первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

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Арина Соболенко квалифицировалась на Итоговый турнир WTA — 2026
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