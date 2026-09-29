Франсиско Ройг оценил первые месяцы работы с Игой Швёнтек

Франсиско Ройг, тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема» польки Иги Швёнтек, высказался о своей работе с теннисисткой. Швёнтек и Ройг начали сотрудничество в апреле 2026 года.

– Вы тренируете Игу Швёнтек уже пять месяцев. Как можете оценить этот период?

– Мы начали работать в период, когда у неё были плохие результаты, она была эмоционально подавлена, и это был сложный момент. Кроме того, всё совпало с началом грунтового сезона, где на неё всегда возлагаются большие ожидания в плане результатов, поскольку именно на этом отрезке она обычно набирает много очков. Это было не лучшее время для серьёзных изменений, поэтому мы просто корректировали некоторые детали и старались улучшить её эмоциональное состояние. Переломный момент наступил после Уимблдона. Тогда мы сели и я сказал ей: «Если мы хотим двигаться вперёд, нужно кое-что изменить, делать некоторые вещи по-другому», – приводит слова Ройга Eurosport Spain.