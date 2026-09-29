15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Франсиско Ройг оценил первые месяцы работы с Игой Швёнтек

Франсиско Ройг оценил первые месяцы работы с Игой Швёнтек
Комментарии

Франсиско Ройг, тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема» польки Иги Швёнтек, высказался о своей работе с теннисисткой. Швёнтек и Ройг начали сотрудничество в апреле 2026 года.

– Вы тренируете Игу Швёнтек уже пять месяцев. Как можете оценить этот период?
– Мы начали работать в период, когда у неё были плохие результаты, она была эмоционально подавлена, и это был сложный момент. Кроме того, всё совпало с началом грунтового сезона, где на неё всегда возлагаются большие ожидания в плане результатов, поскольку именно на этом отрезке она обычно набирает много очков. Это было не лучшее время для серьёзных изменений, поэтому мы просто корректировали некоторые детали и старались улучшить её эмоциональное состояние. Переломный момент наступил после Уимблдона. Тогда мы сели и я сказал ей: «Если мы хотим двигаться вперёд, нужно кое-что изменить, делать некоторые вещи по-другому», – приводит слова Ройга Eurosport Spain.

Материалы по теме
«Она уже на правильном пути». Петкович — о результатах Иги Швёнтек в сезоне-2026