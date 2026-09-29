«Мы не хотим играть в пинг-понг». Франсиско Ройг — об изменениях в игре Швёнтек

Франсиско Ройг, тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема» польки Иги Швёнтек, рассказал, какие изменения произошли в игре теннисистки после начала их совместной работы.

– Какие именно аспекты нужно было изменить в игре Иги?

– Многое. Прежде всего потому, что Ига была очень успешной теннисисткой, хотя иногда побеждала способом, который я не считаю оптимальным. Люди скажут: «Но ведь таким образом она выиграла очень много!» Это правда, но, возможно, она могла бы выиграть ещё больше. Считаю, что всегда можно совершенствоваться. В её случае я видел, что иногда она делала всё слишком быстро, слишком много бегала, торопилась завершить розыгрыш. Раньше она побеждала, потому что была настоящей скалой, но теперь соперницы просто ждали её ошибок. Мы много работали над движением, ударами по мячу, использованием ног именно для выполнения удара, а не только для того, чтобы успеть к мячу. Ноги должны помогать тебе не только добраться до мяча, но и выполнить удар.

– Я думал, что проблема была в первую очередь психологической.

– В случае Иги психологический аспект действительно важнее технического, но технических моментов тоже много. Как ты хочешь выигрывать? Вот в чём вопрос. У неё очень хорошие ноги, по мобильности она входит в топ-3 в мире, поэтому нам не нужно, чтобы розыгрыш проходил быстро, мы не хотим играть в пинг-понг. Хотим, чтобы мяч немного летел по воздуху, чтобы мы использовали всю площадь корта. Какой смысл иметь такие хорошие ноги, если всё будет происходить настолько быстро? Какое-то время она играла очень быстро, и это не имело смысла при таких ногах и таком типе ударов. Это сложно объяснить, иногда даже сам игрок этого не понимает. Может пройти три-четыре месяца, прежде чем он это усвоит. Нужно почувствовать это непосредственно на корте, – приводит слова Ройга Eurosport Spain.