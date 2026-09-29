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«С нетерпением жду возможности попытаться защитить титул». Алькарас — о турнире в Токио

«С нетерпением жду возможности попытаться защитить титул». Алькарас — о турнире в Токио
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился воспоминаниями о титуле турнира категории ATP-500 в Токио, Япония, в 2025 году. В финале прошлого года он одолел американца Тейлора Фрица (четвёртый в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Токио (м). Финал
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Для меня было здорово впервые сыграть в Японии. Это был отличный турнир, я впервые здесь выступал и сразу смог поднять трофей над головой. Это было потрясающе. С нетерпением жду возможности вернуться на корт и попытаться защитить титул в этом году. И мне не терпится снова увидеть всех японских болельщиков».

«Думаю, я выложился на максимум, отдал все 100%. Несмотря на то, что в первом круге я подвернул лодыжку и до последнего не был уверен, смогу ли продолжать, просто старался получать удовольствие, играть в свой теннис, действовать агрессивно, мне кажется, это стало ключевым фактором», – приводит слова Алькараса WOWOW.

В этом году Алькарас также сыграет на турнире в Токио. В первом круге он встретится с 34-й