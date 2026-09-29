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«Очень рада за Даню». Мыскина — о победе Медведева на турнире в Ханчжоу

«Очень рада за Даню». Мыскина — о победе Медведева на турнире в Ханчжоу
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Победительница «Ролан Гаррос» — 2004 российская теннисистка Анастасия Мыскина поделилась эмоциями после финального матча турнира АТР-250 в Ханчжоу, Китай, в котором встречались российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Даниила.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Очень рада за ребят, очень рада за Даню, что он выиграл. Ему нужны эти очки, чтобы двигаться дальше к топ-8. Андрея мы поздравляем с финалом, он большой молодец. Вообще, мне кажется, это очень здорово, когда наши ребята и девчонки играют в финалах. Это ещё более волнительно — смотреть, мы всегда ещё больше переживаем, конечно же, восхищаемся, как они здорово могут играть в теннис», — сказала Мыскина в видео, размещённом в телеграм-канале «Больше!»

Матери