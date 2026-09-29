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«У брата есть целый список». Алькарас — о планах посетить новые места в Японии

«У брата есть целый список». Алькарас — о планах посетить новые места в Японии
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих планах посетить новые места в Японии. Спортсмен сыграет на турнире категории ATP-500 в Токио. Первым соперником Карлоса станет американец Алекс Михельсен.

Токио (м). 1-й круг
01 октября 2026, четверг. 04:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

«Да, я помню кое-что из того, чем занимался в прошлом году, помимо тенниса, это было здорово. Мне бы очень хотелось найти свободное время, чтобы погулять и лучше узнать Японию. Я в предвкушении и постараюсь сделать это снова в этом году. Уверен, в Токио есть множество потрясающих мест. У моего брата есть целый список мест, которые он мечтает посетить», – приводит слова Алькараса WOWOW.

Турнир ATP-500 в Токио, Япония, пройдёт с 30 сентября по 6 октября. Алькарас является действующим чемпионом соревнований.

Календарь турнира в