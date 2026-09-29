15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Все игроки через такое проходят». Франсиско Ройг — о спаде в игре Иги Швёнтек

«Все игроки через такое проходят». Франсиско Ройг — о спаде в игре Иги Швёнтек
Комментарии

Франсиско Ройг, тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема» польки Иги Швёнтек, высказался о спаде в результатах теннисистки в последние сезоны.

— После стольких побед и разгромов всех соперниц как объяснить этот спад в результатах в последние два года?
— Все игроки через такое проходят, каким бы хорошим ты ни был. Джокович провёл в таком состоянии полтора года, кажется, он опускался до 20-го места в мире. Федерер тоже отступил назад, прежде чем снова начал выигрывать турниры «Большого шлема». У Рафы тоже был плохой год, хотя, на мой взгляд, он лучше всех справился с этим периодом — кажется, он опускался до восьмого места в мире. Ига тоже прошла через такой период. Здесь психологический аспект имеет огромное значение.

— Что она рассказывала вам об этом периоде?
— Она говорила, что побеждала и побеждала, но не ценила сам факт победы. Всё настолько вошло в привычку, что в итоге она почти не праздновала победы. А потом, когда динамика становится негативной, ты начинаешь осознавать, что делал раньше. В этот момент теряешь нить, становятся видны технические недостатки, всё усугубляется, а твоя голова говорит тебе, что ты не можешь победить. Когда динамика положительная — всё очень просто, когда нет — теннис становится чрезвычайно сложным, — приводит слова Ройга Eurosport Spain.

Материалы по теме
«Мы не хотим играть в пинг-понг». Франсиско Ройг — об изменениях в игре Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android