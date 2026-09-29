«Все игроки через такое проходят». Франсиско Ройг — о спаде в игре Иги Швёнтек

Франсиско Ройг, тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема» польки Иги Швёнтек, высказался о спаде в результатах теннисистки в последние сезоны.

— После стольких побед и разгромов всех соперниц как объяснить этот спад в результатах в последние два года?

— Все игроки через такое проходят, каким бы хорошим ты ни был. Джокович провёл в таком состоянии полтора года, кажется, он опускался до 20-го места в мире. Федерер тоже отступил назад, прежде чем снова начал выигрывать турниры «Большого шлема». У Рафы тоже был плохой год, хотя, на мой взгляд, он лучше всех справился с этим периодом — кажется, он опускался до восьмого места в мире. Ига тоже прошла через такой период. Здесь психологический аспект имеет огромное значение.

— Что она рассказывала вам об этом периоде?

— Она говорила, что побеждала и побеждала, но не ценила сам факт победы. Всё настолько вошло в привычку, что в итоге она почти не праздновала победы. А потом, когда динамика становится негативной, ты начинаешь осознавать, что делал раньше. В этот момент теряешь нить, становятся видны технические недостатки, всё усугубляется, а твоя голова говорит тебе, что ты не можешь победить. Когда динамика положительная — всё очень просто, когда нет — теннис становится чрезвычайно сложным, — приводит слова Ройга Eurosport Spain.