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«Всегда непросто соперничать с другом». Медведев опубликовал пост о титуле в Ханчжоу

«Всегда непросто соперничать с другом». Медведев опубликовал пост о титуле в Ханчжоу
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Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе на турнире категории ATP-500 в Ханчжоу, Китай. В финале он одолел соотечественника Андрея Рублёва, занимающего 24-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Счастлив победе. Всегда непросто соперничать с отличным другом. Спасибо за хорошую неделю здесь!» — написал Медведев на своей странице в X.

Для Медведева титул в Ханчжоу стал 24-м в карьере и 22-м на харде. 23 титула из 24 Медведев выиграл в разных городах – лишь в Дубае он побеждал дважды, в 2023-м и 2026-м. Кроме того, россиянин стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в этом сезоне.

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