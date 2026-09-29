«Всегда непросто соперничать с другом». Медведев опубликовал пост о титуле в Ханчжоу

Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе на турнире категории ATP-500 в Ханчжоу, Китай. В финале он одолел соотечественника Андрея Рублёва, занимающего 24-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4.

«Счастлив победе. Всегда непросто соперничать с отличным другом. Спасибо за хорошую неделю здесь!» — написал Медведев на своей странице в X.

Для Медведева титул в Ханчжоу стал 24-м в карьере и 22-м на харде. 23 титула из 24 Медведев выиграл в разных городах – лишь в Дубае он побеждал дважды, в 2023-м и 2026-м. Кроме того, россиянин стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в этом сезоне.