«Всегда непросто соперничать с другом». Медведев опубликовал пост о титуле в Ханчжоу
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Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе на турнире категории ATP-500 в Ханчжоу, Китай. В финале он одолел соотечественника Андрея Рублёва, занимающего 24-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4.
Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|4
24
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Счастлив победе. Всегда непросто соперничать с отличным другом. Спасибо за хорошую неделю здесь!» — написал Медведев на своей странице в X.
Для Медведева титул в Ханчжоу стал 24-м в карьере и 22-м на харде. 23 титула из 24 Медведев выиграл в разных городах – лишь в Дубае он побеждал дважды, в 2023-м и 2026-м. Кроме того, россиянин стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в этом сезоне.
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