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«Очень счастлив». Руне высказался о возвращении в тур в Токио

«Очень счастлив». Руне высказался о возвращении в тур в Токио
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Бывшая четвёртая, а ныне 188-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал возвращение в тур после длительного восстановления от травмы ахиллова сухожилия.

Руне сыграет на турнире категории ATP-500 в Токио, Япония. В первом круге он встретится с французом Кирияном Жаке, занимающим 86-е место в мировом рейтинге.

Токио (м). 1-й круг
01 октября 2026, четверг. 07:15 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Кириян Жаке
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке

«Очень счастлив вернуться в Японию и в тур», – написал Руне на своей странице в X.

Напомним, 23-летний Хольгер Руне не принимал участия в поединках с октября 2025 года из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время турнира в Стокгольме, Швеция, в матче с французом Уго Умбером. После полученной травмы датчанин перенёс операцию.