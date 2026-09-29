«Очень счастлив». Руне высказался о возвращении в тур в Токио

Бывшая четвёртая, а ныне 188-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал возвращение в тур после длительного восстановления от травмы ахиллова сухожилия.

Руне сыграет на турнире категории ATP-500 в Токио, Япония. В первом круге он встретится с французом Кирияном Жаке, занимающим 86-е место в мировом рейтинге.

«Очень счастлив вернуться в Японию и в тур», – написал Руне на своей странице в X.

Напомним, 23-летний Хольгер Руне не принимал участия в поединках с октября 2025 года из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время турнира в Стокгольме, Швеция, в матче с французом Уго Умбером. После полученной травмы датчанин перенёс операцию.