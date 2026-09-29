Андрей Рублёв проиграл девять матчей подряд игрокам из топ-10 рейтинга АТР

24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел девятое поражение подряд в матчах с игроками из топ-10 рейтинга АТР. Сегодня, 29 сентября, россиянин проиграл в финале турнира АТР-250 в китайском Ханчжоу соотечественнику Даниилу Медведеву, занимающему шестое место в рейтинге, со счётом 5:7, 4:6.

В последний раз Рублёв побеждал теннисиста из топ-10 рейтинга в феврале 2025 года, когда в четвертьфинале турнира в Дохе обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:1, 3:6, 10:6 (10:8), который на момент встречи занимал шестую строчку рейтинга АТР.

В сезоне-2026 Рублёв завоевал один титул на турнире АТР-250 в Бостаде, Швеция, обыграв в финале итальянца Лучано Дардери со счётом 6:4, 6:3.