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Андрей Рублёв проиграл девять матчей подряд игрокам из топ-10 рейтинга АТР

Андрей Рублёв проиграл девять матчей подряд игрокам из топ-10 рейтинга АТР
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24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел девятое поражение подряд в матчах с игроками из топ-10 рейтинга АТР. Сегодня, 29 сентября, россиянин проиграл в финале турнира АТР-250 в китайском Ханчжоу соотечественнику Даниилу Медведеву, занимающему шестое место в рейтинге, со счётом 5:7, 4:6.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В последний раз Рублёв побеждал теннисиста из топ-10 рейтинга в феврале 2025 года, когда в четвертьфинале турнира в Дохе обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:1, 3:6, 10:6 (10:8), который на момент встречи занимал шестую строчку рейтинга АТР.

В сезоне-2026 Рублёв завоевал один титул на турнире АТР-250 в Бостаде, Швеция, обыграв в финале итальянца Лучано Дардери со счётом 6:4, 6:3.

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