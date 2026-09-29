Медведев: меня в этой Америке брейковали столько, сколько никогда в жизни

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о разных условиях на турнирах в США и Китае. Ранее он выиграл турнир категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, обыграв в финале соотечественника Андрея Рублёва (24-й в рейтинге) со счётом 7:5, 6:4.
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«Мячи, корты здесь, в Ханчжоу, такое немножко… как флешбэк 2019-2021 годов. Быстрые мячи, быстрые корты. Даже, наверное, не столько мячи, сколько корты. И можно подавать под 205 км/ч эйсы. Это сейчас редкость в ATP. В этой Америке этими же мячами сколько раз меня брейковали?! Меня вообще столько, наверное, в жизни никогда не брейковали, сколько за эти четыре турнира, что я там сыграл. И вот приехать сюда и быть способным делать так, что человек не принимает — это очень прикольное чувство. Сразу начинаешь лучше во всём остальном играть», – сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!»
- 29 сентября 2026
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