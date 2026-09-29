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Медведев: меня в этой Америке брейковали столько, сколько никогда в жизни

Медведев: меня в этой Америке брейковали столько, сколько никогда в жизни
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о разных условиях на турнирах в США и Китае. Ранее он выиграл турнир категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, обыграв в финале соотечественника Андрея Рублёва (24-й в рейтинге) со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Мячи, корты здесь, в Ханчжоу, такое немножко… как флешбэк 2019-2021 годов. Быстрые мячи, быстрые корты. Даже, наверное, не столько мячи, сколько корты. И можно подавать под 205 км/ч эйсы. Это сейчас редкость в ATP. В этой Америке этими же мячами сколько раз меня брейковали?! Меня вообще столько, наверное, в жизни никогда не брейковали, сколько за эти четыре турнира, что я там сыграл. И вот приехать сюда и быть способным делать так, что человек не принимает — это очень прикольное чувство. Сразу начинаешь лучше во всём остальном играть», – сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!»

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